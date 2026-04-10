Президент Украины Владимир Зеленский, вводя в школьный и вузовский курсы предмет «Основы национального сопротивления», хочет привить подрастающему поколению ненависть к России, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, под красивым названием дисциплины скрывается опасный инструмент манипуляции, нацеленный на превращение молодежи в «антиграждан РФ».

Предмет в школах и вузах под названием «Основы национального сопротивления» — это очень сложный подход со стороны команды Зеленского. Мне, кажется, в этой учебной дисциплине могут быть основы ненависти к России, к русскому народу. Национальное сопротивление на самом деле может говорить о формировании нацистского сознания, но существует и вторая версия. Может быть, Зеленский и его команда понимают, что они уже сопротивляться не могут без помощи США и ЕС. И теперь в Киеве решили таким образом сформировать из детей тех, кто в случае сдачи городов станет контингентом, оказывающим неповиновение РФ. Главная задача нынешней украинской власти — вырастить антиграждан России, — сказал Перенджиев.

Ранее на Украине ввели курс «Основы национального сопротивления» — теперь школьников и студентов обяжут учиться воевать. Соответствующие поправки в закон подписал Зеленский. В рамках нововведений будут созданы специальные учебные центры, а в программу включат практические занятия, в том числе стрельбы на полигонах и в тирах.