Число пострадавших в аварии в метро Мехико увеличилось до 57 человек

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Число пострадавших в результате аварии с поездами в метро Мехико увеличилось до 57 человек. Информация содержится в обновленных списках госпитализированных, об этом сообщил министр общественной безопасности Мексики Омар Гарсия Арфуч. Его слова приводит РИА Новости.

По поручению главы правительства Клаудии Шейнбаум мы обновили список госпитализированных, указав имена и адреса госпитализации, — отметил Арфуч.

По имеющимся данным, в списке значатся 57 человек в возрасте от 16 до 93 лет. При этом у 14 человек возраст не указан. Судя по именам, все они — местные жители.

Инцидент произошел около 9 утра в субботу, 7 января. На третьей линии метро Мехико между станциями Ла-Раса и Потреро столкнулись два поезда. В результате движение по этой ветке было остановлено. Изначально сообщалось об одном погибшем и 14 пострадавших. В дальнейшем число пострадавших выросло до 23. Отмечалось, что после аварии в вагонах оказались заблокированы четыре человека. Все они были спасены.

Прокуратура начала расследование происшествия.