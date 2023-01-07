В Мехико два поезда столкнулись в метро

Фото: Соцсети

Два поезда столкнулись в метро Мехико, сообщила мэр мексиканской столицы Клаудия Шейнбаум. Инцидент произошел на третьей линии метрополитена между станциями Potrero и La Raza. Градоначальник написала в своем Twitter-аккаунте, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По ее словам, представители администрации Мехико, а также глава местной подземки направились к месту ЧП. Причина произошедшего пока неизвестна.

На 3-й линии метро произошло столкновение поездов, на место прибыли экстренные службы. Секретари правительства, гражданской безопасности, комплексного управления рисками и директор метрополитена прибывают на место происшествия. Отчитываюсь и еду, — сообщила Шейнбаум.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 11-летнему ребенку зажало голову на эскалаторе на выходе со станции МЦК «Окружная». По данным канала, врачи выявили у мальчика многооскольчатый перелом, вывих нижней челюсти, а также ушибы мягких тканей головы и лица.

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