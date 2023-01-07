Число пострадавших в аварии в метро Мехико увеличилось до 23

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В результате столкновения двух поездов в метро Мехико пострадали 23 человека. Такие данные представлены в обновленном списке пострадавших, сообщил министр общественной безопасности Мексики Омар Гарсия Арфуч. Его слова приводит РИА Новости.

По поручению главы правительства Клаудии Шейнбаум мы обновили список госпитализированных, указав имена пострадавших и куда они были переведены, - отметил министр.

По имеющимся данным, в опубликованном списке пострадавших числятся 23 человека в возрасте от 16 до 93 лет, предположительно, все они местные жители.

Инцидент произошел около 9 утра в субботу, 7 января. На третьей линии метро Мехико между станциями Ла-Раса и Потреро столкнулись два поезда. В результате движение по этой ветке было остановлено. Изначально сообщалось об одном погибшем и 14 пострадавших. Отмечалось, что после аварии в вагонах оказались заблокированы четыре человека. Все они были спасены.

Прокуратура начала расследование происшествия.

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