Baza: ребенку зажало голову на эскалаторе на выходе со станции МЦК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 11-летнему ребенку зажало голову на эскалаторе на выходе со станции МЦК «Окружная», сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, мальчику диагностировали многооскольчатый перелом, вывих нижней челюсти, а также ушибы мягких тканей головы и лица.

Как пишет Baza, инцидент произошел 3 января. Во время поездки на эскалаторе ребенок положил голову на руку, которая лежала на поручне. Руку мальчика затянуло под навесную конструкцию, а затем и голову.

На место происшествия прибыли спасатели и врачи. Сотрудники МЧС достали ребенка, и его экстренно госпитализировали в реанимацию детской больницы.

Ранее сотрудники безопасности Московского метрополитена задержали пассажира после того, как приборы дали сигнал о наличии взрывчатки. Частицы взрывчатого вещества были обнаружены на его кроссовках. Объяснить их наличие задержанный не смог.

До этого дептранс Москвы сообщил, что на станции МЦД-2 «Новохохловская» произошло задымление. В результате происшествия никто не пострадал.