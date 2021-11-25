16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Число погибших при взрыве в Сомали выросло до восьми

10:14, 25 ноября 2021
Число погибших при взрыве в Сомали выросло до восьми Фото: Hassan Bashi/XinHua/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Число погибших в результате взрыва в столице Сомали Могадишо увеличилось до восьми человек, пострадали 17, они находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает издание Garowe со ссылкой на полицию. Ранее появилась информация о пяти погибших и 15 пострадавших.

Отмечается, что среди пострадавших есть дети и учителя. Полиция расценивает этот инцидент как террористический акт.

Взрыв прогремел в 07:30 по местному времени во время часа пик. По сведениям источника в полиции, инцидент произошёл в районе, где располагался бывший президентский дворец. От взрывной волны обрушилась часть стен школы и больницы. В результате пострадали учащиеся школы. 

По предварительным данным, причиной взрыва стала бомба, прикреплённая к автомобилю. 

Ранее сообщалось о взрыве около центра вербовки полиции в Кабуле. По информации телеканала Al Jazeera, он прогремел на рынке в центре города. Отмечается, что пострадали два человека, граждан России среди пострадавших нет. Причиной взрыва стала магнитная мина, прикреплённая к автомобилю, принадлежащему радикальному движению «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). Кроме того, в районе инцидента были слышны звуки выстрелов.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео