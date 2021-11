Число погибших при взрыве в Сомали выросло до восьми

Отмечается, что среди пострадавших есть дети и учителя. Полиция расценивает этот инцидент как террористический акт.

Взрыв прогремел в 07:30 по местному времени во время часа пик. По сведениям источника в полиции, инцидент произошёл в районе, где располагался бывший президентский дворец. От взрывной волны обрушилась часть стен школы и больницы. В результате пострадали учащиеся школы.