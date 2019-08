По его словам, также пострадали 58 человек, которые сейчас находятся в одной из ближайших больниц, передаёт агентство ANI.

Инцидент на заводе произошёл в 09:45 (07:15 мск). Согласно предварительному заключению, взорвались несколько баллонов, после чего на предприятии начался сильный пожар. На момент случившегося в помещении находились примерно 100 человек. Судьба многих из них остаётся неизвестной.