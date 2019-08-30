https://static.news.ru/photo/9f941f20-cbd0-11e9-89bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: JaysingRajput3/twitter.com

Количество жертв мощного взрыва, который прогремел на химическом заводе в западном индийском штате Махараштра, возросло до 12, сообщил представитель местной полиции Вишвас Пандхаре.

По его словам, также пострадали 58 человек, которые сейчас находятся в одной из ближайших больниц, передаёт агентство ANI.

Инцидент на заводе произошёл в 09:45 (07:15 мск). Согласно предварительному заключению, взорвались несколько баллонов, после чего на предприятии начался сильный пожар. На момент случившегося в помещении находились примерно 100 человек. Судьба многих из них остаётся неизвестной.

Ранее News.ru писал, что один человек стал жертвой взрыва в цехе по производству газобетонных блоков в Алма-Атинской области Казахстана. По словам официального представителя комитета по ЧС МВД республики Нурсултана Нурахметова, инцидент произошёл в 12:22 (09:22 мск) в селе Райымбек Карасайского района.