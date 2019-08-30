Инцидент на заводе произошёл в 09:45 (07:15 мск). Согласно предварительному заключению, взорвались несколько баллонов, после чего на предприятии начался сильный пожар. На момент случившегося в помещении находились примерно 100 человек. Судьба многих из них остаётся неизвестной.
Ранее News.ru писал, что один человек стал жертвой взрыва в цехе по производству газобетонных блоков в Алма-Атинской области Казахстана. По словам официального представителя комитета по ЧС МВД республики Нурсултана Нурахметова, инцидент произошёл в 12:22 (09:22 мск) в селе Райымбек Карасайского района.