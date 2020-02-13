https://static.news.ru/photo/4855a0e6-4e6e-11ea-b9c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

Торгового представителя КНДР казнили за то, что он не выполнил условия карантина по коронавирусу после возвращения из Китая.

Чиновник должен был провести 14 дней дома, однако он покинул своё жилище до окончания этого срока и отправился в общественную баню. Когда об этом стало известно властям, мужчину арестовали и сразу же расстреляли, сообщает Dong-a Ilbo со ссылкой на источники в КНДР.

По сведениям издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын пригрозил наказывать по законам военного времени любого нарушителя карантина.

Ранее NEWS.ru писал, что главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал в суд на пациентку клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, которая сбежала из «чумного бокса». Он потребовал принудительного возвращения беглянки в медучреждение.