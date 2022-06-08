Чавушоглу рассказал о плюсах сотрудничества России и Турции Чавушоглу: Россия и Турция углубляют сотрудничество и наращивают торговый оборот

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Мевлют Чавушоглу

Россия и Турция углубляют сотрудничество в разных областях, что положительно влияет на двусторонний процесс, заявил на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва и Анкара продолжают встречи и консультации в различных областях сотрудничества, таких как транспорт и энергетика.

И мы наблюдаем положительные следствия этого процесса. Торговый оборот наших отношений вырос на 100% в апреле, — отметил Чавушоглу.

Он также расценил переговоры с Лавровым как продуктивные.

Главы МИД России и Турции 8 июня проводят переговоры в Анкаре. Как предполагается, в ходе них министры обсудят варианты вывоза зерна из портов Украины, а также планы Турции провести военную операцию на севере Сирии.