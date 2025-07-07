Стало известно, о чем говорили Лавров и Фидан на полях саммита БРИКС

Стало известно, о чем говорили Лавров и Фидан на полях саммита БРИКС Лавров и Фидан подтвердили курс на политическое урегулирование конфликтов

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан подтвердили обоюдную готовность содействовать снижению напряженности и политическому урегулированию конфликтов, сообщает МИД РФ. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей международной ситуации. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию внешнеполитических ведомств в целях содействия снижению напряженности в регионе и политическому урегулированию существующих конфликтов, — указано в официальном сообщении министерства.

Ранее Лавров заявил о нарастающих противоречиях внутри НАТО. Министр отметил, что в Альянсе «зреет легкий бунт» из-за стремления стран отстаивать национальные интересы вместо следования идеологическим установкам. В противовес этому в БРИКС, по словам министра, сохраняется единство подходов.

В то же время Лавров опроверг тезисы западных СМИ о «размытости» БРИКС после расширения. Дипломат подчеркнул, что организация всегда строилась на принципах равноправия и консенсуса.