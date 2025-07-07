Лавров рассказал о надвигающемся бунте в НАТО Лавров заявил о разногласиях и «легком бунте» внутри НАТО

Внутри НАТО растут противоречия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. По его словам, в рядах Альянса «зреет легкий бунт», поскольку все больше стран отказываются следовать идеологическим установкам и отдают предпочтение собственным интересам. При этом он подчеркнул, что в БРИКС, напротив, сохраняется внутреннее единство, передает ТАСС.

Там углубляются разногласия, такой легкий бунт на корабле зреет, поскольку все больше и больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными хозяином, а своими национальными интересами, — заключил Лавров.

Он также прокомментировал заявления западных СМИ о возможной утрате целостности в БРИКС. По его мнению, внутри объединения нет риска размытости, поскольку решения принимаются на принципах равноправия, консенсуса и уважения интересов всех участников. Министр отметил, что настоящий потенциал организации только начинает раскрываться.

Ранее Лавров заявил, что стремительный рост военных расходов стран НАТО приведет к краху Альянса. Глава МИД призвал Запад отказаться от надуманных угроз и действовать более рационально. Он также отметил, что Россия, в отличие от Блока, планирует сокращать оборонные расходы.