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07 июля 2025 в 19:31

Лавров рассказал о надвигающемся бунте в НАТО

Лавров заявил о разногласиях и «легком бунте» внутри НАТО

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: РИА Новости

Внутри НАТО растут противоречия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. По его словам, в рядах Альянса «зреет легкий бунт», поскольку все больше стран отказываются следовать идеологическим установкам и отдают предпочтение собственным интересам. При этом он подчеркнул, что в БРИКС, напротив, сохраняется внутреннее единство, передает ТАСС.

Там углубляются разногласия, такой легкий бунт на корабле зреет, поскольку все больше и больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными хозяином, а своими национальными интересами, — заключил Лавров.

Он также прокомментировал заявления западных СМИ о возможной утрате целостности в БРИКС. По его мнению, внутри объединения нет риска размытости, поскольку решения принимаются на принципах равноправия, консенсуса и уважения интересов всех участников. Министр отметил, что настоящий потенциал организации только начинает раскрываться.

Ранее Лавров заявил, что стремительный рост военных расходов стран НАТО приведет к краху Альянса. Глава МИД призвал Запад отказаться от надуманных угроз и действовать более рационально. Он также отметил, что Россия, в отличие от Блока, планирует сокращать оборонные расходы.

Сергей Лавров
НАТО
БРИКС
Запад
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