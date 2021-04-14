Цены по России вырастут вдвое: туроператор оценил запрет полётов в Турцию

https://static.news.ru/photo/6767970c-9d26-11eb-a688-96000091f725_660.jpg Озеро Байкал Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Самые серьёзные убытки от приостановки полётов в Турцию понесут туроператоры и путешественники, уже купившие туда туры. Директор туристического агентства «Меридиан» Алёна Чекоданова считает, что закрытие этого направления будет способствовать мощному росту цен на путёвки в те города и страны, куда можно приехать, а стоимость отдыха в России может вырасти минимум в два раза.

Очередное закрытие такого популярного направления, как Турция — это серьёзный удар для туристов и для бизнеса. Туроператоры полностью оплатили путёвки, фрахтование самолётов. И когда им вернут деньги — это ещё большой вопрос, пока об этом вообще нет речи. Государство заявило, что будет субсидировать, но неизвестно, когда это случится, — рассказала «МК в Красноярске» Чекоданова.

Она пояснила, что турецкие курорты всегда были в лидерах по цене и качеству обслуживания, и альтернативы им пока нет. Люкс-сегмент на майские праздники на двоих в Турции стоил бы 160-200 тысяч рублей. Аналогичный отдых в Сочи или Анапе обошёлся бы, по её данным, вдвое дороже. Для эконом-сегмента особенной разницы нет, бюджетные варианты можно подобрать и в России, считает специалист.

В Турции ожидают делегации из России, поэтому сейчас все в выжидающей позиции. Предложения от туроператоров до сих пор поступают, но условия отдыха и перебронирования меняются каждый день, — отметила директор турагентства.

Она добавила, что массовых возвратов туров в Турцию пока не наблюдается, российские туристы надеются, что полёты вскоре разрешат.

Ранее стало известно, что авиасообщение с Турцией было решено приостановить из-за обострения эпидемиологической ситуации на курортах страны. Чартерные и регулярные рейсы не будут выполняться с 15 апреля по 1 июня.

Как ранее передавал NEWS.ru, после решения оперштаба по борьбе с коронавирусом о приостановке авиасообщения с Турцией в непростой ситуации оказались порядка полумиллиона российских граждан, которые забронировали туры на период с 15 апреля до 31 мая.

В Ростуризме им предложили обменять путёвку в Турцию на поездку по России. В ведомстве подчеркнули, что совместно с ОНФ делают всё возможное, чтобы максимально информировать граждан, которые оказались в непростой ситуации. Ростуризм также обратился к туроператорам с призывом оказать в этом максимальное содействие.