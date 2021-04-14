В Ростуризме предложили альтернативу отдыху в Турции

https://static.news.ru/photo/71eb5ba2-9d06-11eb-82c6-96000091f725_660.jpg Остров Ольхон Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

У отдыха на территории Турции есть альтернатива, и она заключается в путешествии по России. Купленные путёвки в Турцию или Танзанию можно обменять на поездки по РФ. Для этого необходимо согласование с туроператором. Об этом в среду, 14 апреля, рассказали представители Ростуризма.

Ранее стало известно, что авиасообщение с Турцией было решено приостановить из-за обострения эпидемиологической ситуации на курортах страны. Чартерные и регулярные рейсы не будут выполняться с 15 апреля по 1 июня.

В Ростуризме сообщили, что путёвку в Турцию можно обменять на поездку по РФ. Ведомство совместно с ОНФ делает всё возможное, чтобы максимально информировать граждан, которые оказались в непростой ситуации. Ростуризм также обратился к туроператорам с призывом оказать в этом максимальное содействие.

А туристов — по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки, — говорится на сайте ведомства.

Как ранее передавал NEWS.ru, после решения оперштаба по борьбе с коронавирусом о приостановке авиасообщения с Турцией в непростой ситуации оказались порядка полумиллиона российских граждан, которые забронировали туры на период с 15 апреля до 31 мая. Владельцы путёвок рассказали журналистам, какие варианты им предложили турагентства в сложившихся обстоятельствах.