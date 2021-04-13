Россияне рассказали, как проходит возврат денег за путёвки в Турцию

https://static.news.ru/photo/6c642f32-9c85-11eb-9ceb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

После решения Оперштаба по борьбе с коронавирусом о приостановке авиасообщения с Турцией в непростой ситуации оказались порядка полумиллиона российских граждан, которые забронировали туры на период с 15 апреля до 31 мая. Владельцы путёвок рассказали журналистам, какие варианты им предложили турагентства в сложившихся обстоятельствах.

Жительница Москвы Марина Коровина планировала отправиться в Турцию для празднования свадьбы в отеле Белека. Она приобрела тур в середине марта на две семьи и планировала вылететь 19 апреля, но накануне вечером узнала, что все рейсы отменены. По словам женщины, она долго не могла дозвониться до оператора, чтобы выяснить, какие есть варианты.

Прекрасно понимая их ситуацию, что от них ничего не зависит и деньги никто нам не вернёт, спросила, какие есть варианты, куда можно улететь на данный момент? Предложили только Кубу и Россию, больше вариантов нет, — рассказала «Москве 24» Коровина.

Она хотела вернуть деньги, чтобы через другую фирму улететь на Кипр, но операторы просят перебронировать туры на осень, а вернуть деньги могут, но для этого требуется время. При этом цены на сайтах турагентств взлетают очень быстро.

Ранее стало известно, что авиасообщение с Турцией было решено приостановить из-за обострения эпидемической ситуации на курортах страны. Чартерные и регулярные рейсы не будут выполняться с 15 апреля по 1 июня.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничение авиасообщения России с Турцией не является политически обусловленным, а связано с тем, что на территории страны наблюдается рост заражаемости коронавирусной инфекцией нового типа.