Песков исключил политическую подоплёку в ограничении сообщения с Турцией

https://static.news.ru/photo/aee50648-9c3e-11eb-bee9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ограничение авиасообщения России с Турцией связано с тем, что на территории страны наблюдается рост заражаемости коронавирусной инфекцией нового типа. Данное решение не является политически обусловленным. Об этом во вторник, 13 апреля, в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что авиасообщение с Турцией было решено приостановить из-за обострения эпидемической ситуации на курортах страны. Чартерные и регулярные рейсы не будут выполняться с 15 апреля по 1 июня.

Кроме того, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на днях подтвердил позицию Анкары, которая не признаёт «аннексию Россией Крыма». Он заявил об этом на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В связи с этим Пескову задали вопрос, связано ли решение ограничить авиасообщение с Турцией с высказываниями Эрдогана и его поддержкой Украины.

Нет. Ситуация носит исключительно эпидеомиологический характер, решение связано с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции, — цитирует Пескова ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил,что ограничение пассажирского авиасообщения между Россией и Турцией необходимо продлить до конца лета.