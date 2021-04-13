Онищенко призвал закрыть авиасообщение с Турцией до конца лета

https://static.news.ru/photo/78020426-9c36-11eb-be5a-96000091f725_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ограничение пассажирского авиасообщения между Россией и Турцией необходимо продлить до конца лета, считает бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Закрыть надо на всё лето, это моя позиция. У них медицины нет, всё раздроблено, у них тяжёлая ситуация с заболеваемостью коронавирусом, инфраструктура разрушена, — заявил ТАСС Онищенко.

Он убеждён, что россияне сами должны отказываться от полётов в эту страну, потому что там «наживаются за счёт российских туристов». Онищенко считает, что полёты нужно сохранить только для бизнеса, «потому что нужно экономику совместно поднимать, а не кормить нашими деньгами экономику Турции». Он также припомнил Турции непризнание Крыма частью России, а также производство корветов и ударных беспилотников для украинской армии.

Вот на наши деньги эти беспилотники там делаются. Наши люди, если они не хотят о своём здоровье думать, пусть хотя бы подумают о том, что их деньгами будет оплачено вот это всё, — подчеркнул Онищенко.

Как писал NEWS.ru, вернуть деньги при аннуляции тура в Турцию полностью уже не получится. Большинство россиян понесут убытки, выплачивая туроператорам штрафы «по фактически понесённым расходам». Как сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, лучше туры не аннулировать, а перенести сроки поездки. Есть ещё один вариант — найти альтернативное направление.

«Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» пообещали вернуть пассажирам деньги за билеты на отменённые рейсы «без применения штрафных санкций». Эксперты туристической отрасли советуют россиянам вместо Турции ехать на Кипр, на Кубань или в Крым.

Авиасообщение с Турцией было решено приостановить из-за обострения эпидемической ситуации на курортах страны. Чартерные и регулярные рейсы не будут выполняться с 15 апреля по 1 июня.