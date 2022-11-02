Бьют не по партбилету? Быть чиновником в США стало опасно для жизни В Америке все чаще атакуют госслужащих — демократов, женщин и геев. Что творится перед промежуточными выборами в конгресс и при чем тут Трамп?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессия госслужащего внезапно стала одной из самых опасных в США. Чиновники американских государственных учреждений ежедневно рискуют нервами, здоровьем и нередко жизнью, просто выходя на свои рабочие места, утверждает новое исследование. Сбор статистики был начат еще до того, как на прошлой неделе радикалы напали на престарелого супруга спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прямо в их доме в Сан-Франциско, разбив бедолаге голову и сломав руку. Пол Пелоси стал самым известным пострадавшим благодаря должности, которую занимает его жена, имена же тысяч американских бюджетников, которым достается за просчеты администрации Джо Байдена, в прессу не попадают. В преддверии промежуточных выборов в конгресс 8 ноября и вовсе участились атаки на сотрудников избиркомов. Это совершенно новый феномен для американского общества, где уважение к символам государства и его представителям всегда было непоколебимым.

Физическое и психологическое насилие в отношении госслужащих на всех уровнях приобрело в США масштабы общенациональной эпидемии, причем в подавляющем большинстве случаев такие инциденты являются идеологически мотивированными. Это следует из совместного доклада, опубликованного 2 ноября Принстонским университетом и Антидиффамационной лигой (ADL) в рамках так называемой Инициативы по сокращению разногласий (Bridging Divides Initiative).

Согласно статистике, собранной за период работы администрации Джозефа Байдена, чаще всего объектами нападений оказываются сотрудники низовых избирательных комиссий (аналогов российских УИК) и кандидаты на места в конгрессе. При этом львиную долю нападавших составляют сторонники Республиканской партии, а их жертвами становятся, соответственно, выдвиженцы от демократов (или те, кого агрессоры подозревают в симпатиях к оным).

Исследователи указывают, что эта волна насилия совпала по времени с приходом в Белый дом президента-демократа и, по всей видимости, была инициирована проигравшим выборы Дональдом Трампом, который так и не признал свое поражение.

Согласно прогнозам, Демократическая партия с большой долей вероятности потеряет после ноябрьских промежуточных выборов большинство в обеих палатах конгресса. Республиканские активисты в ходе текущей предвыборной кампании стремятся не допустить повторения ситуации с последними президентскими выборами, результаты которых, как утверждал и продолжает утверждать Трамп, были сфальсифицированы в пользу Байдена.

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Атмосфера травли в отношении всех, кто проявляет симпатии к демократам, уже привела к тому, что сотрудники избиркомов (а это преимущественно женщины) в массовых масштабах подают заявления об увольнении, а желающих занять освободившиеся «расстрельные» места не находится. Это, в свою очередь, ставит под угрозу процесс организации голосования и процедуру подсчета голосов по окончании выборов.

Между карьерой в госструктурах и эмоционально-психологическим благополучием люди выбирают второе. Исход сотрудников из госучреждений представляет собой опасный поворот в функционировании государственного аппарата нашей страны, — беспокоится бывший мэр Атланты Киша Лэнс-Боттомс.

Её коллега — мэр городка Вилладж (штата Оклахома) Адам Грэм ушел в отставку минувшим летом после того, как неизвестные порезали шины его автомобиля. Грэм стал объектом непрерывного троллинга со стороны гомофобов из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Также покинули свои посты из-за угроз расправы градоначальник Болингбрука (его дом разгромили и изрисовали свастиками за поддержку Трампа — редкий случай «контратаки» со стороны демократов против республиканцев), член горсовета Миннетонка (ее затроллили за требование носить маски), член муниципалитета города Анкоридж (к ней привязались за нетрадиционную сексуальную ориентацию и подбросили в дом микровидеокамеру) и десятки других чиновников.

Из-за того что женщины в государственных учреждениях составляют большинство сотрудников, число случаев насилия в их отношении тоже естественным образом перевешивает количество атак против мужчин (по данным исследования, в 3,4 раза). Однако авторы доклада, одним из которых выступает феминистская организация ADL, делают из этого вывод, что сторонниками Республиканской партии являются сплошь женоненавистники, которые якобы целенаправленно выбирают мишенью представительниц слабого пола. В мироощущении ADL нынешняя предвыборная кампания представляет собой не только борьбу либеральной и консервативной идеологий, но и очередной эпизод вечной войны полов, где демократы идентифицируются со сторонниками гендерного равенства (в его феминистском толковании), а республиканцы — с «институциональной мизогинией».

В докладе приводится подробный список случаев угроз чиновницам с детальным описанием, какого рода насилию те подвергались за период с 2020 по 2022 год: угрозы оружием, угрозы убийством иными способами, словесные оскорбления и так далее.

Также из исследования видно, что самым недружелюбным к госслужащим штатом оказалась Пенсильвания, где насилие в той или иной форме испытали на себе 16% сотрудников, далее следуют Джорджия (14%), Мичиган (13%), Висконсин (10%) и Аризона (6%).

Выявленные тенденции неопровержимо свидетельствуют о том, что насилие прочно вошло в инструментарий политической борьбы в США и ставит под угрозу их демократические традиции и институты, — комментирует результаты исследования вице-президент Центра ADL по борьбе с экстремизмом Орен Сигал.

Помимо агрессии в адрес сотрудников избирательных комиссий, авторы исследования приводят данные об инцидентах, вызванных неполитическими мотивами. В основном это конфликты из-за требований вакцинации от COVID-19, ношения масок и прочих реалий двух лет пандемии коронавируса. К примеру, в 2020 году из-за угроз убийства со стороны противников ношения масок оставила свой пост мэр Додж-Сити (штат Канзас) Джойс Уоршоу.

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Отдельный массив дел составляют случаи, когда угрозы адресовались учителям и другим сотрудникам школ, поскольку американская родительская общественность также глубоко расколота в отношении внутренних правил учебных заведений и содержания учебных программ, в первую очередь связанных с гендерными, расовыми и религиозными темами.

Политическое насилие в самом деле совершенно новый феномен для Соединенных Штатов, гордящихся тем, что их демократические институты способны переварить любые противоречия мирными способами, рассказал NEWS.ru американист Юрий Рогулёв.

Дата рождения этого феномена известна совершенно точно: это 6 января 2021 года, когда впервые в истории США радикальные группировки с молчаливого одобрения тогда еще действующего президента напали на верховный законодательный и представительный орган страны (Конгресс США. — NEWS.ru). Именно тогда было преодолено своеобразное табу в общественном сознании Америки, лишены сакральности ее государственные институты и символы. Гендерные толкования последовавшей за этим волны насилия в отношении госслужащих, конечно, совершенно однобокие. Причина этой «эпидемии» в том, что в США так окончательно и не сформировалась прозрачная и всем понятная система подсчета голосов на выборах. К тому же в предыдущие десятилетия недовольные своей жизнью люди, а среди них немало психически неадекватных, не имели какой-то организующей их силы. Теперь же роль «коллективного организатора» протестных настроений берут на себя соцсети, для этого недовольным даже не нужно создавать какие-либо формальные структуры. Причем такая самоорганизация — не только американский феномен. Возьмите Италию, где бывшее изначально сугубо сетевым движение «Пять звезд» быстро перешло в реальную жизнь и провело в парламент десятки своих представителей. Юрий Рогулёв директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ

Однако проверить приведенную в исследовании статистику на соответствие реальному положению дел не представляется возможным, поскольку сведения о собранных там инцидентах взяты из социальных сетей, блогов, новостных ресурсов, лишь часть из них документально подтверждена заявлениями в полицию. Получается, сообщения об инцидентах в отношении чиновниц (и сторонников Демпартии в целом) очень субъективны и могут не отражать всю картину «эпидемии политического и гендерного насилия» в США.

Так, в аналогичном исследовании, проведенном в 2021 году Национальной лигой городов, приводятся еще более высокие показатели случаев политически мотивированного насилия в отношении госслужащих. Тогда 81% опрошенных чиновников низового уровня, или 9625 человек, сообщили том, что они хотя бы раз становились участниками таких инцидентов. С добавлением чиновников более высокого уровня (мэров городов) эта циффра вырастает до 94%.