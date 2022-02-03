Бундесвер готов сдать России свою вахту в Африке

В Германии задумались о свёртывании военной миссии в Мали. После ухода иностранной коалиции из Афганистана миротворческая кампания в Западной Африке оказалась для Берлина самой крупной за рубежом. Однако в последнее время бундесверу стало всё сложнее выполнять свою работу из-за требований переходного правительства. Ситуация ведёт к сокращению западного присутствия в зоне Сахеля и, вероятно, к увеличению запроса на помощь России.

О жалобах военнослужащих бундесвера, развёрнутых в Мали, сообщили германские СМИ. Последним эпизодом в череде увеличивающихся трудностей стало то, что находящаяся у руля в стране армия обязала иностранных миротворцев за 36 часов запрашивать разрешение на полёты над воздушным пространством африканского государства. Это коснулось в том числе беспилотных аппаратов. Сейчас, как сетуют в бундесвере, разведывательная работа войск из ФРГ свелась фактически к наземным операциям. В конце января ситуация с действием новых запретов привела к тому, что военно-транспортный самолёт с 75 германскими военными на борту был вынужден развернуться и произвести экстренную посадку на Канарах.

Сейчас в Берлине, по этим данным, задумались о целесообразности работы в таких условиях. В мае этого года как раз подходят к концу сроки как миротворческой миссии по стабилизации в Мали ООН (MINUSMA), так и запущенной в 2013 году Евросоюзом миссии (EUTM Mali) по подготовке местных вооружённых сил. Бундесвер составляет костяк кампании европейцев. Сейчас в оппозиции идее направлять германских военных за рубеж находятся главным образом депутаты из «Левой партии» и «Альтернативы для Германии». И те и другие смотрят на необходимость сохранять присутствие в Мали со скепсисом. Тем не менее, как замечают местные СМИ, всё чаще за завершение миссии в Африке высказываются и в других политических лагерях.

Joerg Boethling via imago-images.de/Global Look Press

Нет места европейцам

Скандалом последних недель стало требование временного правительства Мали, выдвинутое в адрес властей Дании. Оно заключалось в том, чтобы военнослужащие королевства, прибывшие на континент для участия в общеевропейской вспомогательной миссии «Такуба», немедленно покинули территорию страны. Свой шаг малийские власти мотивировали тем, что иностранные спецназовцы работают без их официального разрешения. На этом фоне датские власти задумались о том, стоит ли им вообще продолжать действия в районе Сахеля.

Мы видим, что малийским переходным правительством или генералами переворота было распространено заявление, в котором они снова подтвердили, что Данию не приветствуют в Мали, и мы, конечно, не потерпим этого, — заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

Не исключено, что подобные трения повлияют на будущие операции: в этом году войска в Мали должны, по графику, направить Норвегия, Венгрия, Португалия, Румыния и Литва. Своё решение сократить присутствие на этой западноафриканской арене ранее анонсировала Франция, однако, по-видимому, она рассчитывала на то, что её уход будет компенсирован силами других европейских государств. Но характер действий переходного правительства Мали, созданного после военного переворота в августе 2020 года, не оставляет западным странам выбора.

Второй Афганистан

Для ФРГ малийская кампания является крупнейшей с момента ухода иностранного контингента из Афганистана: в ней принимает участие 1,3 тыс. военнослужащих. Германия является важным элементом этой миссии после того, как прежнее правительство западноафриканской страны обратилась за помощью к Франции и ООН в январе 2013 года. Ведя борьбу с радикальными группировками, местная армия на тот момент была в полушаге от полного краха: вторжение исламистских формирований в столицу было делом считаных недель. Прибывшим из-за рубежа миротворцам в итоге удалось оттеснить боевиков на север, однако почти девятилетняя международная миссия не дала ответа на вопрос, как стабилизировать страну.

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

После того как в 2020 году во главе государства встало переходное правительство во главе с организатором переворота полковником Ассими Гоитой, многие международные партнёры Бамако попытались дистанцироваться. Западное сообщество оказалось расстроено прежде всего тем, что новые власти требуют отложить переход к гражданскому устройству и организацию всеобщих национальных выборов на пять лет. Это противоречит первоначальным планам провести голосование в этом году. Своё недовольство уже выразили и соседи — члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которые инициировали жёсткие санкции в отношении Мали и закрыли свою сторону границы.

Окно возможностей

На этом фоне западные столицы участили обвинения в адрес России, которая, по их оценкам, на фоне растущего вакуума в сфере безопасности активизировала деятельность наёмников в Мали. В Москве эти обвинения отметают. По официальной версии, в стране действуют только российские военные инструкторы, которые занимаются подготовкой армии.

Как говорится в свежем исследовании Брукингского института, скорее всего, ситуация в Мали даст России возможность стать ключевым игроком в Сахеле. Эксперты считают, что Москве удалось найти общий язык с переходным правительством в Мали. По их словам, это вписывается в тот подход, который российская сторона, согласно этим оценкам, практикует в рамках конфликтов в Африке: это ставка не на государственное, а на элитарное партнёрство.

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Благодаря этой модели Россия смогла добиться своих целей с ограниченными финансовыми и политическими затратами. Соответственно, можно ожидать, что Москва продолжит расширять своё влияние на континенте в 2022 году, — говорится в прогнозе американских исследователей.

Увеличение роли на африканской арене даст Москве возможность и укрепить собственный плацдарм в Восточном Средиземноморье, и получить доступ к стратегически важным портам в Красном море, и расширить возможности по добыче природных ресурсов, уверены в Брукингском институте.