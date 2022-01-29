Глава МИД Франции обвинил ЧВК Вагнера в разграблении ресурсов Мали

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил ЧВК Вагнера в разграблении ресурсов Мали. По его словам, наёмники частной военной компании — это вооружённые Россией бывшие российские солдаты. Москва их использует для укрепления своего влияния в Африке, пишет Journal du Dimanche.

Они уже сейчас используют ресурсы страны в обмен на защиту хунты. Они грабят Мали, — сказал он.

Глава МИД отметил, что ЧВК Вагнера использует слабость некоторых государств для усиления «российского влияния в Африке».

13 декабря 2021 года главы МИД стран — членов Евросоюза приняли решение ввести санкции против ЧВК Вагнера и Мали за подрыв процесса демократической передачи власти в государстве. В сентябре Франция пригрозила Мали международной изоляцией за партнёрство с российскими наёмниками, а России — серьёзными последствиями.

В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии России в различных африканских cтранах. В частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских Вооружённых сил на территории Мали нет.

Правительство Мали ранее опровергло сообщения о найме российских бойцов из ЧВК Вагнера. Власти африканского государства уточнили, что на территории страны присутствуют только инструкторы из РФ, тренирующие бойцов местных сил безопасности.