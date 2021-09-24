Париж предупредил Москву о последствиях прихода ЧВК «Вагнер» в Мали

Развёртывание деятельности российской частной военной компании «Вагнер» в Мали будет иметь серьёзные последствия. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, собщает ТАСС.

Что касается Мали, то министр предупредил своего российского коллегу о серьёзных последствиях вмешательства группы «Вагнер» в дела этой страны, — говорится в сообщении пресс-службы МИД Франции.

Отмечается, что министр Вооружённых сил Франции Флoранс Парли обсудила данный вопрос с министром обороны мaлийского переходного правительства и пригрозила «международной изоляцией» страны, если власти Мали заключат контракт о партнёрстве с российскими наёмниками.

Ранее Reuters сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что власти Мали заключили сделку с российскими наёмниками. Они будут обеспечивать безопасность чиновников и обучать малийских военных. По неподтверждённым данным, в Мали отправятся до тысячи россиян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Мали нет российских военных.