Власти Мали потребовали высылки французского посла из страны

Власти Мали потребовали высылки французского посла, сообщает France 24. После критики со стороны Франции в адрес переходного правительства, главе миссии дано 72 часа, чтобы покинуть страну. Ранее министр обороны Франции Флоранс Парли заявил, что в Мали «правит хунта», а министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил российскую ЧВК Вагнера в поддержке нелегитимного режима и разграблении ресурсов Мали.

Посол Франции был уведомлён о решении правительства, предлагающем ему покинуть территорию страны в течение 72 часов после недавних враждебных и возмутительных комментариев со стороны французского руководства, — говорится в заявлении правительства.

13 декабря 2021 года главы МИД стран — членов Евросоюза приняли решение ввести санкции против ЧВК Вагнера и Мали за подрыв процесса демократической передачи власти в государстве. В сентябре Франция пригрозила Мали международной изоляцией за партнёрство с российскими наёмниками, а России — серьёзными последствиями.

В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии России в различных африканских cтранах. В частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских Вооружённых сил на территории Мали нет.

Правительство Мали ранее также опровергло сообщения о найме российских бойцов из ЧВК Вагнера. Власти африканского государства уточнили, что на территории страны присутствуют только инструкторы из РФ, тренирующие бойцов местных сил безопасности.