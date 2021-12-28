Представитель России в ООН: ЧВК «Вагнер» никак не связана с властями страны

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», которая, по утверждениям некоторых западных стран, действует в Мали, никак не связана с российскими властями, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на просьбу прокомментировать заявления стран Запада, передаёт ТАСС.

Что касается предполагаемого участия группы «Вагнер», она никак не связана с властями и не имеет никакой поддержки от государства. Если она существует на рынке, то тогда каждая страна имеет возможность решать, сотрудничают ли они или нет с этой компанией, — сказал Полянский.

Ранее 15 стран, включая Францию, Германию, Великобританию и Канаду, раскритиковали в совместном заявлении присутствие российских наёмников в Мали, которая борется с радикальными исламистами. По их словам, использование ЧВК приведёт к усугублению обстановки в регионе, помешает защитить мирных жителей и ухудшит ситуацию с правами человека.

ЕС уже ранее принимал действия против вооружённого формирования. В декабре на 11 лиц, связанных с группировкой, наложили санкции, предусматривающие запрет на въезд в страны ЕС, запрет на сотрудничество и замораживание активов.