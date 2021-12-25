Власти Мали опровергли информацию о российских наёмниках из ЧВК Вагнера

Правительство Республики Мали опровергло наём российских бойцов из ЧВК Вагнера после того, как 15 западных стран выступили с формальным осуждением касаемо предполагаемого размещения наёмников в Западной Африке. Государство представило официальное заявление, в котором отрицает эти обвинения и подчёркивает, что оно не прибегает к услугам частных охранных групп, сообщает France24.

Правительство предоставляет формальное опровержение этих беспочвенных утверждений, касающихся недоказанного размещения элементов из частной военной компании в Мали, — написано в документе.

Власти также потребовали «доказательств от независимых источников» и уточнили, что в Мали присутствуют только российские инструкторы, тренирующие бойцов местных сил безопасности.

Единственное наше сотрудничество с Россией, нашим историческим союзником, происходит только на межгосударственном уровне.

Опровержение вызвано тем, что ранее 15 стран, включая Францию, Германию, Великобританию и Канаду, раскритиковали в совместном заявлении присутствие российских наёмников в стране, которая борется с джихадистами. По их словам, использование ЧВК приведёт к усугублению обстановки в регионе, помешает защитить мирных жителей и ухудшит ситуацию с правами человека.

ЕС уже ранее принимал действия против вооружённого формирования. В декабре на 11 лиц, связанных с группировкой, наложили санкции, предусматривающие запрет на въезд в страны ЕС, запрет на сотрудничество и замораживание активов.