Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнер»

Главы МИД стран - членов Евросоюза на встрече в Брюсселе 13 декабря приняли решение ввести санкции против российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и Мали за подрыв процесса демократической передачи власти в государстве, передаёт ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. В сентябре Франция пригрозила Мали международной изоляцией за партнёрство с российскими наёмниками, а России — серьёзными последствиями.

Санкции против группы «Вагнер» утверждены без обсуждения в отношении четырёх юридических и восьми физических лиц. Также есть решение по санкциям о препятствовании демократическому переходу в Мали, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ограничительные меры вступят в силу в течение дня, после публикации в Официальном журнале Евросоюза.

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило о заключении сделки между властями Мали и российскими наёмниками, в рамках которой на территорию государства планировалось направить до тысячи россиян с целью обеспечения безопасности чиновников и обучения малийских военных.

В МИД Франции предупредили Россию о «серьёзных последствиях» за развёртывание деятельности (ЧВК) «Вагнер» в Мали. Париж также пригрозил африканскому государству международной изоляцией за заключение контракта с российскими наёмниками.

Ранее председатель высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри заявил, что в стране находятся более семи тысяч сотрудников (ЧВК) «Вагнер». По его словам, у них в распоряжении имеются не менее 30 самолётов. Чиновник добавил, что воздушные суда располагаются на авиабазе в населённом пункте Гардабия, а военнослужащие «роют траншеи» в порту Сирт и городе Куфра.

Аль-Мишри также заявил, что Россия «искала страну для сохранения своего присутствия в Северной Африке» и разместилась в Ливии. По словам главы госсовета, российские наёмники попытаются захватить центральную часть Ливии, после того как приведут к власти в Центрально-Африканской Республике «своего человека».