Британский журналист заявил об угрозе Третьей мировой из-за корабля США

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Действия военных кораблей США возле берегов России могут грозить крайне опасными последствиями. Подобные инциденты способны даже привести к развязыванию Третьей мировой войны. Такое мнение высказал британский журналист Пол Уитерс.

24 ноября эсминец «Джон Маккейн» ВМС США на два километра вторгся в территориальные воды России залива Петра Великого в Тихом океане. В Вашингтоне заявили, что корабль проводил операцию по обеспечению свободы судоходства.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина считает, что американский корабль нарушил границу не только с целью выполнения своих военных задач.

Нарушение границ пресёк корабль ВМФ России «Адмирал Виноградов».

Уитерс, говоря о появлении американских кораблей у российских берегов, вспомнил и другой инцидент. За день до появления судна в заливе Петра Великого в акваторию Чёрного моря вошёл эсминец «Дональд Кук» для «обеспечения безопасности». Его появление у российских берегов произошло в рамках операции НАТО «Атлантическая решимость». Ранее Москва неоднократно говорила, что присутствие чужих кораблей в Чёрном море идёт не на пользу общей стабильности.

Угроза Третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого, — написал Уитерс в статье для Daily Express.

Как ранее передавал NEWS.ru, операция США в заливе Петра Великого — политическая провокация, которая носила демонстративный характер. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.