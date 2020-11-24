В Госдуме считают операцию США в заливе Петра Великого провокацией

https://static.news.ru/photo/bb9aebfa-2e6b-11eb-8de6-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: US Navy/Global Look Press

Операция США в заливе Петра Великого — политическая провокация, которая носила демонстративный характер. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

24 ноября эсминец USS John McCain ВМС США на два километра вторгся в территориальные воды России в Тихом океане. В Вашингтоне заявили, что корабль проводил операцию по обеспечению свободы судоходства. Панина считает, что американский корабль нарушил границу не только с целью выполнения своих военных задач.

Это политическая провокация, в которой значимо всё, вплоть до имени Джона Маккейна, главного русофоба и заклятого врага России, в честь которого назван американский эсминец, — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что подобный военно-политический демарш со стороны США происходит впервые за длительный промежуток времени. Депутат считает, что это заявка на новый и очень опасный виток эскалации в российско-американских отношениях.

Как писал NEWS.ru, корабль ВМФ России «Адмирал Виноградов» пресёк нарушение российских границ эсминцем USS John McCain. По международному каналу связи российские военные предостерегли американцев от нарушения границы и заявили о готовности таранного манёвра для вытеснения нарушителя с российской территории. После этого американский эсминец покинул территориальные воды России.