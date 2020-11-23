Эсминец ВМС США нарушил российскую границу

https://static.news.ru/photo/d6dff6b2-2e20-11eb-a7f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Photographer’s Mate 3rd Class Todd Frantom

Американский эсминец USS John McCain пересёк водную границу России и на два километра вошёл в территориальные воды РФ в Тихом океане.

Корабль ВМФ России «Адмирал Виноградов» пресёк дальнейшее нарушение российских границ.

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого, — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

Отмечается, что российский корабль по международному каналу связи предостерёг иностранный эсминец от нарушения границы, назвав такие действия недопустимыми и предупредив о готовности таранного манёвра для вытеснения нарушителя за пределы территориальных вод РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Черноморский флот внимательно следит за перемещением американского эсминца Donald Cook, вошедшего в акваторию Чёрного моря.