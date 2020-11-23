За американским эсминцем Donald Cook следит Черноморский флот

https://static.news.ru/photo/72cf57a2-2dbd-11eb-b497-fa163e074e61_660.jpg Фото: Official U.S. Navy Page/flickr.com

За действиями американского корабля УРО ВМС Donald Cook вошедшего в акваторию Чёрного моря наблюдает Черноморский флот России. Об этом сообщили в Национальном Центре управления обороной (НЦУО) России.

Средства и силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Donald Cook ВМ, — отметили в российском военном ведомстве, передаёт ТАСС.

Шестой флот США 23 ноября сообщил о том, что скоро эсминец Donald Cook зайдёт в Чёрное море. Этот заход в Чёрное море стал седьмым для кораблей флота США.

При этом МИД РФ неоднократно заявлял, что присутствие военных кораблей держав, находящихся за пределами региона, в черноморской акватории никак не помогает в укреплении стабильности. В Вашингтоне при этом настаивают на том, что действуют в рамках конвенции Монтрё, которая регулирует проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме того в Штатах подчёркивают, что сами учения проходят в международных водах.

Как писал NEWS.ru, американские журналисты ранее отметили, что военные стратеги США «на свой страх и риск» недооценивают силу Военно-морского флота России. Между тем он является одним из самых мощных в мире. Также представители СМИ назвали пять самых опасных российских кораблей.