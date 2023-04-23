Британский разведчик зарезал сына после возвращения из Пакистана

Фото: Jan Woitas / dpa / Global Look Press

Разведчик британской MI-6, внедрившийся в лагерь движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), жестоко убил своего сына после возвращения из Пакистана, сообщает Daily Star. Отмечается, что шпион получил сильную психологическую травму, так как ему поручили обмывать части тел террористов перед погребением. В издании уточнили, что ему также пришлось присутствовать на казни целой семьи, которую заподозрили в работе на США.

Когда мужчина вернулся в Великобританию, он находился в состоянии крайнего стресса, страдая от воспоминаний. Также позднее выяснилось, что он вообще не должен был идти на это задание, поскольку полностью провалил тест на эмоциональную стабильность, — сказано в публикации.

По словам адвоката разведчика Лиама Котри, руководство разведки и власти страны проявили полное безразличие к своего сотруднику и подвергли опасности несовершеннолетнего. Он добавил, что британское правительство использовало его клиента.

Ранее американский Минюст сообщил, что троих граждан России и четырех американцев безосновательно обвинили в США в проведении многолетней кампании по «вредоносному влиянию». Власти США считают, что эти лица работали от имени российского правительства на ФСБ.