«Проблема номер один»: британский премьер отказал женщинам в защите

По словам главы британского кабинета, если криминализировать мизогинию (неприязненное отношение к женщинам), то полиция и судебные органы ничем другим заниматься просто не смогут, поскольку любая семейная ссора моментально будет подпадать под эту категория преступлений. И разбираться с настоящими общественно-опасными деяниями в отношении женщин у правоохранителей просто не останется времени.

При этом Борис Джонсон признал , что насилие в отношении женщин остаётся «проблемой номер один» в Великобритании.

Британцы, по его словам, испытывают ощущение, что их предали и что к ним относятся несправедливо. Слово «женщины» в этой ремарке он не упомянул, использовав гендерно-нейтральное «люди».

Тем не менее Джонсон призвал не вводить новые законы, которые только усложнят жизнь, а лучше исполнять уже существующие.

Честно говоря, если просто расширить список причин для обращения в полицию, вы только усугубите проблему, — заявил он в эфире ВВС.

Джонсон призвал законодателей не мешать полиции своими избыточными инициативами и не отвлекать Скотленд-Ярд от предотвращения по-настоящему серьёзных преступлений. Взамен он предложил нанять на службу в полицию больше женщин, поскольку им будет в подобных конфликтах проще разобраться, где имеет место реальное насилие, а где это просто словесная перепалка.

Сегодня женщины-полицейские составляют 40% личного состава полиции Лондона.

При этом на низовом уровне многие британские полицейские начальники как раз поддерживают криминализацию мизогинии, потому что сейчас у них нет юридических оснований для привлечения к ответственности женоненавистников.

На их стороне выступают также общественные активисты, которые указывают, что сейчас женщины просто не заявляют о таких фактах по той же самой причине: они знают, что проявления мизогинии останутся безнаказанными.

Борис Джонсон Andrew Mccaren/Keystone Press Agency/Global Look Press

Женщины не доверяют нашей судебной системе, потому что сам премьер-министр относится к жертвам сексуального насилия как к чему-то второстепенному, — заявил глава теневого кабинета Дэвид Лэмми.

Проблему женоненавистничества британские активисты высосали из пальца, а оппозиционные политики подхватили её как инструмент политической борьбы, сказала NEWS.ru гендиректор Британского академического центра Екатерина Ласенкова.

Я 13 лет общаюсь с англичанками из самых разных социальных и профессиональных групп, в том числе с теми, кого мы приглашаем в Россию в качестве преподавателей. Это всё женщины с образованием, много путешествующие, понимающие свою страну и другие страны. И я ни разу за это время не слышала каких-либо жалоб на угнетённое положение женщин в Великобритании. Екатерина Ласенкова генеральный директор Британского академического центра генеральный директор Британского академического центра

Из 43 графств Англии и Уэльса только в 11 полиция рассматривает подобные случаи как стоящие вмешательства правоохранителей, хотя ранее глава МВД Великобритании Прити Пател призвала сделать такую практику общенациональной. Однако, похоже, не видят угнетённого положения женщин не только британские сотрудницы БАЦ, но и британская полиция.

Я знакома со многими английскими семьями, от Северной Ирландии до Центрального Лондона, мы ведь направляем туда детей из России в рамках образовательных проектов. И никто никогда не упоминал, что мизогиния представляет какую-либо проблему в британском социуме, — говорит эксперт.

Сторонники введения ответственности за женоненавистнические высказывания жалуются, что сейчас полиция игнорирует такие случаи, воспринимая их как сугубо бытовые конфликты. Пандемия ещё сильнее осложнила работу полиции и судов, так как ковидные ограничения сделали невозможными традиционные допросы, слушания и прочие юридические мероприятия.

На сегодня в судах накопилось почти 1900 дел, которые не могут быть рассмотрены из-за этих ограничений. По заявлению парламентской оппозиции, 516 из этих дел касаются как раз сексуального насилия.