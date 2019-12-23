https://static.news.ru/photo/08732aba-2561-11ea-9c6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британский посол в Москве Лори Бристоу заявил, что в Великобритании нацелены на поиск путей конструктивного взаимодействия с Россией в тех областях, где это возможно.

Мы будем предпринимать необходимые действия, чтобы защищаться от тех действий российского правительства, которые мы считаем угрозой. Но также мы хотим найти пути конструктивного сотрудничества с Россией в тех областях, где это возможно и где есть неизменный интерес с обеих сторон, — сказал он «Интерфаксу».

По словам посла, важным моментом в рамках постепенной стабилизации отношений с РФ в 2019 году было то, что стороны после кризиса из-за дела Скрипалей открыли «каналы общения».

Бристоу в начале января покидает свой пост.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Нидерландов не видит оснований для изменения отношения к России, которое на данном этапе может быть охарактеризовано как сочетание политики давления и избирательного сотрудничества. Об этом говорится в пояснительной записке голландского министра иностранных дел Стефа Блока, направленной в национальный парламент.





