Британский посол в Москве Лори Бристоу заявил, что в Великобритании нацелены на поиск путей конструктивного взаимодействия с Россией в тех областях, где это возможно.
Мы будем предпринимать необходимые действия, чтобы защищаться от тех действий российского правительства, которые мы считаем угрозой. Но также мы хотим найти пути конструктивного сотрудничества с Россией в тех областях, где это возможно и где есть неизменный интерес с обеих сторон, — сказал он «Интерфаксу».
По словам посла, важным моментом в рамках постепенной стабилизации отношений с РФ в 2019 году было то, что стороны после кризиса из-за дела Скрипалей открыли «каналы общения».
Бристоу в начале января покидает свой пост.
Ранее NEWS.ru писал, что правительство Нидерландов не видит оснований для изменения отношения к России, которое на данном этапе может быть охарактеризовано как сочетание политики давления и избирательного сотрудничества. Об этом говорится в пояснительной записке голландского министра иностранных дел Стефа Блока, направленной в национальный парламент.
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