https://static.news.ru/photo/2e0d5084-3dee-11ea-a8dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Madeleine Lenz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Великобритании исключила знак трезубца, изображенный на гербе Украины, из учебника экстремистских символов. Таким образом была выполнена просьба украинского Министерства иностранных дел.

В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов британская полиция приняла решение удалить государственный герб Украины из антитеррористического пособия, — сообщило посольство Украины в Лондоне.

In response to numerous messages from Ukrainians, efforts by UA diplomats have resulted in @TerrorismPolice deciding to remove Ukrainian State Coat of Arms #Tryzub ( #Trident ) from anti-extremist guide. We thank everyone for your concern. Glory to Ukraine! https://t.co/W7zqYqWqJZ pic.twitter.com/E4GGT0ZVdM — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 января 2020 г.

Пособие было создано для упрощения работы ведомства при выявлении потенциальных террористов. При этом в нём оговорено, что в перечень включены символы многих не причастных к терроризму групп. На страницах учебника герб Незалежной представлен в виде татуировки с подписью «Украинский трезубец (националистический)». Контртеррористическое подразделение полиции Великобритании так пояснило ситуацию:

К сожалению, крайне правые группы присваивают себе национальные символы как свои собственные, и поэтому некоторые национальные флаги и символы появились в этом документе.

Изображение трезубца является гербом Украины с 1992 года. Он считается знаком княжеской державы Владимира Великого. Вместе с тем этот символ используют как свою эмблему и некоторые украинские националистические экстремистские организации.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко назвал геральдический трезубец древним национальным символом, который «был в Севастополе за тысячу лет до российского флага», писал NEWS.ru.