Полиция Великобритании исключила знак трезубца, изображенный на гербе Украины, из учебника экстремистских символов. Таким образом была выполнена просьба украинского Министерства иностранных дел.
В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов британская полиция приняла решение удалить государственный герб Украины из антитеррористического пособия, — сообщило посольство Украины в Лондоне.
Пособие было создано для упрощения работы ведомства при выявлении потенциальных террористов. При этом в нём оговорено, что в перечень включены символы многих не причастных к терроризму групп. На страницах учебника герб Незалежной представлен в виде татуировки с подписью «Украинский трезубец (националистический)». Контртеррористическое подразделение полиции Великобритании так пояснило ситуацию:
К сожалению, крайне правые группы присваивают себе национальные символы как свои собственные, и поэтому некоторые национальные флаги и символы появились в этом документе.
Изображение трезубца является гербом Украины с 1992 года. Он считается знаком княжеской державы Владимира Великого. Вместе с тем этот символ используют как свою эмблему и некоторые украинские националистические экстремистские организации.
Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко назвал геральдический трезубец древним национальным символом, который «был в Севастополе за тысячу лет до российского флага», писал NEWS.ru.