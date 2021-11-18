Британия направит на польско-белорусскую границу роту солдат

Великобритания направит на польско-белорусскую границу роту инженерных войск. Предполагается, что они поддержат местных сапёров и помогут в укреплении заграждения, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак после встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. В Варшаве рассчитывают, что британцы прибудут уже в ноябре, сообщает РИА Новости.

Когда мы виделись в Брюсселе, Бен спросил меня, каким образом Великобритания может поддержать Польшу, которая уже в тот момент была под гибридной атакой. Появилось предложение, чтобы Британия выслала в Польшу роту солдат инженерных войск поддержать наших сапёров, и уже 11 ноября группа рекогносцировки приехала в Польшу и несколько дней посещала границу, общалась с нашими солдатами, — сказал Блащак.

Он пояснил, что «задачей британских солдат будет починка временного ограждения на польско-белорусской границе и поддержка дорожного сообщения вдоль ограды и на подъезде к ограждению».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна является защитницей всей Европы от массового наплыва мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз через Белоруссию. Он сказал, что ситуация на польско-белорусской границе стабилизировалась, но при этом она остаётся довольно опасной.

Моравецкий утверждает, что Белоруссия использует мигрантов в качестве оружия. В случае если Польша не сможет защитить свои границы, то сотни миллионов беженцев из Африки или Ближнего Востока попытаются попасть в Европу, особенно в Германию, заявил он.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Ряд беженцев начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики.