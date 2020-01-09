https://static.news.ru/photo/fbebd2e8-a0fd-11e9-aa62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com

Великобритания готовит собственные, независимые от Евросоюза, санкционные списки для блокирования активов лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.

Как сообщает Financial Times, объявить о своём санкционном механизме Британия планирует в феврале — после выхода из ЕС. После этого Лондон сможет не согласовывать свои санкционные меры с другими странами Евросоюза.

Также газета пишет, что в списки могут попасть граждане России, Северной Кореи, Ливии и Саудовской Аравии.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство РФ расширило санкционный список в отношении Украины, внеся в него ряд физических лиц.