Великобритания готовит собственные, независимые от Евросоюза, санкционные списки для блокирования активов лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.
Как сообщает Financial Times, объявить о своём санкционном механизме Британия планирует в феврале — после выхода из ЕС. После этого Лондон сможет не согласовывать свои санкционные меры с другими странами Евросоюза.
Также газета пишет, что в списки могут попасть граждане России, Северной Кореи, Ливии и Саудовской Аравии.
Как ранее писал NEWS.ru, правительство РФ расширило санкционный список в отношении Украины, внеся в него ряд физических лиц.
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