Британский сторожевой корабль HMS Mersey около берегов Соединённого Королевства сопроводил группу из трёх кораблей ВМФ России. Они следовали в сторону пролива Ла-Манш.
Об этом сообщает
В военном ведомстве Британии отметили, что российский сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», а также буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» встретили 5 октября, когда они вошли в зону интересов Соединённого Королевства. Завершением миссии HMS Mersey 7 октября стал момент, когда российские корабли покинули британские воды.
Ранее News.ru сообщал, что сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» прошли скандинавские проливы Каттегат, Скагеррак и вышли в Северное море. Военные корабли покинули Балтийск 1 октября и взяли курс в Индийский океан.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен