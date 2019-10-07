https://static.news.ru/photo/98f464f2-e950-11e9-9088-fa163e074e61_660.jpg Корабль «Ярослав Мудрый» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Британский сторожевой корабль HMS Mersey около берегов Соединённого Королевства сопроводил группу из трёх кораблей ВМФ России. Они следовали в сторону пролива Ла-Манш.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу британских ВМС.

В военном ведомстве Британии отметили, что российский сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», а также буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» встретили 5 октября, когда они вошли в зону интересов Соединённого Королевства. Завершением миссии HMS Mersey 7 октября стал момент, когда российские корабли покинули британские воды.

Ранее News.ru сообщал, что сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» прошли скандинавские проливы Каттегат, Скагеррак и вышли в Северное море. Военные корабли покинули Балтийск 1 октября и взяли курс в Индийский океан.