Британцы назвали лицемерием экологический саммит в Глазго

Читатели The Times заявили, что экологический саммит в Глазго продемонстрировал лицемерное отношение Запада к проблемам. По их словам, форум был проведён просто для того, чтобы продемонстрировать какое-то действие, и не привёл ни к каким важным решениям.

Поводом для критики стала статья Доминика Лоусона, который отметил, что вопреки прозвучавшим на саммите заявлениям о грядущем отказе от угля соответствующая декларация не была подписана Китаем, Индией и Америкой, на долю которых приходится более 70% процентов глобальных выбросов углеводорода. А само намерение было фактически нейтрализовано добавлением формулы о его реализации «как можно скорее впоследствии».

Вместе с тем Лоусон отметил, что в рамках саммита госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов, призвав «и дальше увеличивать добычу» нефти, что не совпадает с декларируемым намерением США отказаться от этих источников топлива. Непостоянство возобновляемых источников энергии журналист назвал их неотъемлемым свойством. По его словам, отсутствие поощрений к инвестированию в новые разработки нефти и газа лишь приведёт к усилению зависимости от таких стран, как Россия и Саудовская Аравия.

Читатели материала согласились с позицией Лоусона, отметив, что экологичные источники энергии «имеют привычку исчезать как раз тогда, когда больше всего нужны», и поддерживаются лишь за счёт государственных субсидий. Они также поддержали лидеров России и Китая, которые вообще не присутствовали на саммите.

«Разводить понты» с конференции, на которую все прилетели на многочисленных специальных самолётах — источниках парниковых выбросов — это не что иное, как лицемерие, — написал пользователь Steven Wren.

Ранее читатели немецкого издания Der Spiegel отреагировали на колкости президента США Джо Байдена в адрес России и Китая, которые прозвучали на мировом саммите по климату в Глазго. Хозяин Белого дома заявил, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин скрывают свои планы по решению проблем с климатом. Пользователи в комментариях к публикации отметили, что конференция по климату не имеет ни ценности, ни смысла, а упрёки Байдена могли бы быть направлены не России и Китаю, а США и ФРГ, которые являются мировыми лидерами по уровню выбросов.