Бразилия побила рекорд по числу умерших от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c224a210-a60b-11ea-9a2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antonio Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число умерших от коронавируса в Бразилии составило за сутки 1349 человек и дошло до 32 548. По числу летальных исходов страна стремительно догоняет Италию, где на сегодня умер от инфекции 33 601 пациент.

Минздрав не исключает, что причины ещё 4,1 тыс. смертей также могут быть связаны с вирусом нового типа. Общее число подтверждённых заболеваний составило 584 016, из которых только 28 633 выявлены за последние сутки, говорится в статистике Министерства здравоохранения Бразилии.

Выздоровели 238 617 человек, очагом распространения коронавируса в стране стал штат Сан-Паулу и его одноимённый административный центр. В этом штате число заболевших составляет 123,5 тыс. человек, умерших от инфекции — 8,2 тыс. пациентов.

Тяжёлая ситуация в Рио-де-Жанейро, где заболели 59,2 тыс. человек, умерли 6020 больных. В штате Сеара более 56 тыс. заболевших и 3605 умерших, в Пернамбуку — 36,5 тыс. заразившихся и 3012 умерших. Серьёзная обстановка царит в штатах Мараньян, Амазонас, Пара.

Бразилия занимает второе место по числу заболевших в общем списке стран и уступает лишь США. По числу смертей страна занимает четвёртую строчку в рейтинге после США, Британии, Италии. Местный Минздрав прогнозирует стабилизацию ситуации к июлю, замедление — в августе и спад в сентябре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бразильское национальное агентство по надзору в сфере здравоохранения (АNVISA) разрешило начать испытания разработанной в Великобритании вакцины от коронавируса на добровольцах из числа граждан Бразилии.