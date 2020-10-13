Боррель заявил о важности прекращения огня в Карабахе

https://static.news.ru/photo/7ee28fb8-0d7f-11eb-96d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Стороны конфликта должны способствовать снижению напряжённости, в том числе в публичных выступлениях, и соблюдать режим прекращения огня. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Касаемо Нагорного Карабаха, высокий представитель поблагодарил министра Лаврова за его усилия по выработке соглашения о прекращении огня 10 октября между Арменией и Азербайджаном; он подчеркнул необходимость строго соблюдать режим прекращения огня, немедленно прекратить всякое насилие и снизить напряженность, в том числе в риторике, — говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы, которое цитирует «Интерфакс».

В документе также отмечается, что гибель гражданского населения с обеих сторон конфликта является неприемлемой. Боррель также заявил о поддержке Евросоюзом усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Как напомнил глава дипломатии, в разговорах с главами МИД Азербайджана и Армении он призывал стороны вернуться к переговорам без предварительных условий. Как заверил Боррель, Евросоюз готов оказать содействие этому диалогу.

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Оно началось 9 октября, а закончилось под утро 10 октября. В ходе встречи стороны заключили перемирие, которое начало действовать с 12:00 10 октября.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном урегулирование в Нагорном Карабахе.