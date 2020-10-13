Патрушев обсудил с главой МИД Армении урегулирование в Карабахе

https://static.news.ru/photo/c8799dd8-0d6b-11eb-bbe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в Москве с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном урегулирование в Нагорном Карабахе.

Стороны подтвердили приверженность дальнейшим усилиям по урегулированию ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта исключительно политико-дипломатическими методами, — сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

Отмечается также, что встреча состоялась «в рамках реализации инициатив РФ по стабилизации обстановки в Закавказье».

Как писал NEWS.ru, затягивание переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху было бы неправильным. Об этом заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с Зограбом Мнацаканяном. Дипломат отметил, что Москва рассчитывает на принятые после трёхсторонних переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении решения по ситуации в Нагорном Карабахе и на то, что они будут неукоснительно исполняться обеими сторонами.

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Оно началось 9 октября, а закончилось под утро 10 октября. В ходе встречи стороны заключили перемирие, которое начало действовать с 12:00 10 октября.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.