Боррель объяснил необходимость продолжения диалога с Москвой Боррель: Европе следует сохранять диалог с Москвой ради сосуществования на континенте

Фото: Stefan Boness/imago-images.de/Global Look Press

После прекращения боевых действий на Украине Европе придётся сосуществовать с Россией. В этой связи остаётся необходимость продолжать диалог с Москвой. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Le Journal du Dimanche.

Россия продолжит своё существование после мирных переговоров, и нам необходимо будет чётко определить, как мы намерены жить с ней. Такое сосуществование будет очень трудным после того, что Россия сделала на Украине. <...> Но всё равно придётся постараться сосуществовать с русскими на этом континенте. <...> Мы должны продолжать говорить с Россией, — сказал Боррель.

Он также отметил, что каналы связи с Россией никогда не были закрыты. Так, канцлер Австрии Карл Нехаммер посещал Россию в апреле, председатель Африканского союза Маки Салл приезжал в Сочи в начале июня. Также два эмиссара генсека ООН в настоящее время находятся в России, сообщил Боррель. По его словам, они пытаются найти решение проблемы экспорта нефти с Украины.

В начале июня Макрон заявил, что регулярно поддерживает контакт с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что «нельзя унижать Россию», поскольку придёт день, когда сторонам придётся искать выходы при помощи дипломатии.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предположил, что Эммануэль Макрон, говоря о том, что Россию нельзя унижать, просто не понимал суть проблемы. По мнению чеха, РФ является «агрессором» и потому нет нужды оглядываться на такие моменты этического свойства, которые затронул французский лидер.