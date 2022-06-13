Плевать на унижения: Макрона обвинили в непонимании политического момента Глава МИД Чехии: призывавший не унижать РФ Макрон не понимает суть проблемы

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эмануэль Макрон, говоря о том, что Россию нельзя унижать, просто не понимал суть проблемы. Такое мнение выразил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. по его мнению, РФ является «агрессором» и потому нет нужды оглядываться на такие моменты, которые затронул француский лидер. Слова чешского дипломата прозвучали в эфире телеканала CNN Prima NEWS.

Россия является агрессором, и мы не должны действовать с оглядкой на то, унижена она или не унижена. Макрон проблему, судя по всему, не очень понимает. Москве все равно, как Россию воспринимают на Западе, — заявил Липавский.

В начале июня Макрон заявил, что регулярно поддерживает контакт с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что «нельзя унижать Россию», поскольку придёт день, когда сторонам придётся искать выходы при помощи дипломатии.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию на Украине. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».