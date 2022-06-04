Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает против унижения России. Придёт день, когда с Москвой снова придётся сотрудничать, отметил он в интервью изданию Ouest France.
Нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии, — пояснил французский лидер.
Макрон рассказал, что в последние месяцы его контакты по телефону российским президентом Владимиром Путиным стали частыми, но он этого никогда не скрывал, и шёл на них по просьбе Киева.
Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон заявил: общая продолжительность телефонных переговоров, которые он провёл за последние полгода с Владимиром Путиным, составила 100 часов. Такие цифры он объяснил тем, что сложной оказалась ситуация на Украине.