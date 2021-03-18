Боррель не ответил, согласен ли он со словами Байдена в адрес Путина

https://static.news.ru/photo/e95c2476-e625-11e9-9f96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не стал отвечать, согласен ли он со словами президента США Джо Байдена, сказанными в адрес его российского коллеги Владимира Путина.

В ходе встречи с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо в Риме Жозеп Боррель заявил, что в России существует «длинный список убийств», совершённых в отношении ключевых фигур, в том числе журналистов и политиков, а действия властей страны выходят за пределы государства.

Российские власти совершили противоправные действия на Украине и играют явную роль в конфликтах в соседних с нами регионах. Президент РФ несет ответственность за эти действия России, — сказал Боррель.

При этом, по данным агентства Ansa, глава евродипломатии подчеркнул , что не станет говорить ни «да», ни «нет» на вопрос о том, согласен ли он с использованием термина «убийца» в адрес Путина.

Ранее президент США Джо Байден в интервью СМИ утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу «убийцей». Также американский лидер заявил, что Путин «ответит» за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США. Об этом писал NEWS.ru.