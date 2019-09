Находясь на борту самолёта по пути в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, премьер заявил сопровождавшим его журналистам, что «Британия с очень высокой степенью вероятности возлагает ответственность на Иран» за нападение беспилотников и крылатых ракет на саудовские объекты..

BREAKING: UK Prime Minister Boris Johnson says Iran is responsible for Saudi oil-industry attacks and the UK could join US-led military effort. https://t.co/OUhFVHOMPQ