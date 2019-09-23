https://static.news.ru/photo/fa25f04e-ddc3-11e9-a267-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна рассмотрит возможность участия в военных усилиях США, направленных на укрепление обороны аравийских вооружённых сил. Так политик прокомментировал атаки на НПЗ Саудовской Аравии, произошедшие в ночь на 14 сентября.

Находясь на борту самолёта по пути в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, премьер заявил сопровождавшим его журналистам, что «Британия с очень высокой степенью вероятности возлагает ответственность на Иран» за нападение беспилотников и крылатых ракет на саудовские объекты..

Мы будем работать с нашими американскими друзьями и нашими европейскими друзьями, чтобы выработать ответ, который пытается ослабить напряжённость в регионе Персидского залива, — приводит слова Джонсона агентство Associated Press .

BREAKING: UK Prime Minister Boris Johnson says Iran is responsible for Saudi oil-industry attacks and the UK could join US-led military effort. https://t.co/OUhFVHOMPQ — The Associated Press (@AP) September 23, 2019

Политик хочет, чтобы Великобритания стала мостом между европейцами и американцами, когда речь идёт о кризисе в заливе. На полях Генассамблеи ООН Джонсон встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. На территории завода Saudi Aramco произошёл взрыв, а также были слышны выстрелы. Сразу после нападения ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявлял, что американские войска «будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне». При этом глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтон не стремится к войне с Ираном.

Эспер добавил, что отправка дополнительных военных означает «послать ясный сигнал, что США поддерживают партнёров в регионе». По его словам, расследование нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии свидетельствует о вине Тегерана. Шеф Пентагона сообщил, что оружие якобы было произведено и запущено из Ирана, а не из Йемена, как первоначально заявлялось.

Президент Штатов Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что этот шаг затруднит для Ирана нанесение ударов ракетами и беспилотниками по саудовским объектам, писал News.ru.