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Соединённые Штаты хотят помешать Ирану атаковать Саудовскую Аравию, повысив боеспособность аравийских Вооружённых сил, заявил госсекретарь Майкл Помпео.

Как он сказал в эфире телекомпании ABC, переброска дополнительных войск на Ближний Восток затруднит для Ирана нанесение ударов ракетами и беспилотниками по саудовским объектам.

Я нахожусь в ООН в Нью-Йорке, мы будем обсуждать этот вопрос. Я надеюсь на то, что Объединённые Нации займут твёрдую позицию в данном вопросе, — отметил Помпео.

Саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. На территории завода Saudi Aramco произошёл взрыв, а также были слышны выстрелы. Сразу после нападения ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявлял, что американские войска сил «будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне». При этом глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтон не стремится к войне с Ираном.

Эспер добавил, что отправка дополнительных военных означает «послать ясный сигнал, что США поддерживают партнёров в регионе». По его словам, расследование нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии свидетельствует о вине Тегерана. Шеф Пентагона сообщил, что оружие якобы было произведено и запущено из Ирана, а не из Йемена, как первоначально заявлялось.

Как писал News.ru, президент Штатов Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию.