https://static.news.ru/photo/eca51202-dc05-11e9-a2f7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию.

Как сообщил министр обороны США Марк Эспер, американские войска сил «будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне». При этом глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтон не стремится к войне с Ираном.

Эспер добавил, что отправка дополнительных военных означает «послать ясный сигнал, что США поддерживают партнёров в регионе». По его словам, расследование нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии свидетельствует о вине Тегерана. Шеф Пентагона сообщил, что оружие якобы было произведено и запущено из Ирана, а не из Йемена, как первоначально заявлялось.

Как ранее сообщал News.ru, саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. На территории завода Saudi Aramco произошёл взрыв, а также были слышны выстрелы.

Сразу после нападения ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена.