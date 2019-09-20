Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию.
Как сообщил министр обороны США Марк Эспер, американские войска сил «будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне». При этом глава Пентагона подчеркнул, что Вашингтон не стремится к войне с Ираном.
Эспер добавил, что отправка дополнительных военных означает «послать ясный сигнал, что США поддерживают партнёров в регионе». По его словам, расследование нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии свидетельствует о вине Тегерана. Шеф Пентагона сообщил, что оружие якобы было произведено и запущено из Ирана, а не из Йемена, как первоначально заявлялось.
Как ранее сообщал News.ru, саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. На территории завода Saudi Aramco произошёл взрыв, а также были слышны выстрелы.
Сразу после нападения ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена.