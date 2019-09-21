https://static.news.ru/photo/ee70d528-dd7a-11e9-98db-fa163e074e61_660.jpg Президент Ирана Хасан Рухани Фото: Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Ирана Хасан Рухани намерен встретиться с премьером Великобритании Борисом Джонсоном на полях Генассамблеи ООН.

Замглавы администрации иранского лидера Парвиз Эсмаили отметил, что Рухани также переговорит с лидерами Франции и Японии. Он отправится в Нью-Йорк в понедельник, 23 сентября, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Рухани приравнял американского главу Дональда Трампа к террористам. Его заявление связано с решением президента США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.