Президент Ирана Хасан Рухани намерен встретиться с премьером Великобритании Борисом Джонсоном на полях Генассамблеи ООН.
Замглавы администрации иранского лидера Парвиз Эсмаили отметил, что Рухани также переговорит с лидерами Франции и Японии. Он отправится в Нью-Йорк в понедельник, 23 сентября, передаёт
Как ранее писал News.ru, Рухани приравнял американского главу Дональда Трампа к террористам. Его заявление связано с решением президента США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.