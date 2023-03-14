«Большой и красивый»: Трамп обвинил Байдена в создании альянса РФ и Китая Экс-президент США Трамп: Байден толкнул Россию прямо в руки Китая

Фото: Julia Nikhinson / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками обвинил главу Белого дома Джо Байдена в том, что тот своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая, передает РИА Новости. Он добавил, что это неприемлемо. По его словам, Китай отобрал Россию у Запада, «как конфету у ребенка».

Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая. Это неприемлемо. Когда ребенок учит историю, он узнает, что вы никогда не захотите, чтобы Россия и Китай были вместе и оформили альянс, — сказал Трамп.

Он снова подчеркнул, что если бы он был президентом, то не допустил бы конфликт на Украине.

В конце 2022 года Владимир Путин назвал отношения КНР и России образцом сотрудничества и пригласил Си Цзиньпина весной посетить Москву. До этого в Китае побывал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Китаист Леонид Ковачич ранее рассказал, что после переизбрания председателя КНР Си Цзиньпина на третий срок Китай будет более активно заявлять о своих интересах на международной арене. По его словам, в стране сейчас нет реальной оппозиции и внутренних угроз устойчивости режима, поэтому Си Цзиньпин будет более уверенно проводить задуманный ранее внешнеполитический курс.