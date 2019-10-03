По меньшей мере семь человек погибли и более 50 пропали без вести в Индии, где перевернулось речное судно.
Инцидент произошёл вечером 3 октября в середине реки Махананда в городе Чанчал на востоке страны. На судне находились более 70 человек. В настоящее время найдены тела семи пассажиров.
По предварительным данным, причиной крушения стало переполнение судна пассажирами, сообщает
В начале этого года шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, погибли при крушении грузового судна на пути из российского порта Азов в турецкий Самсун. Причиной ЧП стали погодные условия, сообщал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен