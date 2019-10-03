https://static.news.ru/photo/b604591a-e646-11e9-ac27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По меньшей мере семь человек погибли и более 50 пропали без вести в Индии, где перевернулось речное судно.

Инцидент произошёл вечером 3 октября в середине реки Махананда в городе Чанчал на востоке страны. На судне находились более 70 человек. В настоящее время найдены тела семи пассажиров.

По предварительным данным, причиной крушения стало переполнение судна пассажирами, сообщает РИА Новости .

В начале этого года шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, погибли при крушении грузового судна на пути из российского порта Азов в турецкий Самсун. Причиной ЧП стали погодные условия, сообщал News.ru.