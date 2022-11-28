Первый заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев рассказал ТАСС, что бойцы подразделений «Ахмат» при обследовании 20 сел на левом берегу Днепра обнаружили схроны, в которых находились десятки единиц огнестрельного оружия. Он добавил, что речь идет о переносных зенитных ракетных комплексах, ручных гранатометах «Шмель» и боеприпасах разных калибров. Военные также изъяли различные технические средства разведки.
Проводим оперативно-розыскные мероприятия на Херсонском направлении и направлении Энергодара. В результате были выявлены несколько схронов, несколько десятков огнестрельного оружия, из тяжелого оружия — ПЗРК, «Шмели», РПГ и боеприпасы разных калибров, — сказал Рашаев.
Он уточнил, что в ходе рейда были также изъяты комплекты военной формы, в том числе стран НАТО.
В ходе специальной военной операции российские военные ликвидировали наблюдательный пункт украинских военных на Запорожском направлении, ранее заявил командир артиллерийского подразделения ВС РФ, чье имя не называется. В уничтожении пункта ВСУ участвовал экипаж самоходной артиллерийской установки «Акация».