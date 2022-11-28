Бойцы «Ахмата» обнаружили схроны с оружием в селах на левом берегу Днепра

Первый заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев рассказал ТАСС, что бойцы подразделений «Ахмат» при обследовании 20 сел на левом берегу Днепра обнаружили схроны, в которых находились десятки единиц огнестрельного оружия. Он добавил, что речь идет о переносных зенитных ракетных комплексах, ручных гранатометах «Шмель» и боеприпасах разных калибров. Военные также изъяли различные технические средства разведки.

Проводим оперативно-розыскные мероприятия на Херсонском направлении и направлении Энергодара. В результате были выявлены несколько схронов, несколько десятков огнестрельного оружия, из тяжелого оружия — ПЗРК, «Шмели», РПГ и боеприпасы разных калибров, — сказал Рашаев.

Он уточнил, что в ходе рейда были также изъяты комплекты военной формы, в том числе стран НАТО.

В ходе специальной военной операции российские военные ликвидировали наблюдательный пункт украинских военных на Запорожском направлении, ранее заявил командир артиллерийского подразделения ВС РФ, чье имя не называется. В уничтожении пункта ВСУ участвовал экипаж самоходной артиллерийской установки «Акация».